Plus belle la vie annulé : tous les personnages cultes de retour dans un dernier prime ?

Pour l'heure, Plus belle la vie est destinée à prendre fin le 18 novembre 2022 sur France 3. Si les producteurs de la série quotidienne lui cherchent encore une nouvelle chaîne et que les fans ont récemment lancé une pétition pour la sauver, c'est à cette date que le groupe France Télévisions a décidé d'arrêter la diffusion des aventures du Mistral.

Un prime avec tous les personnages cultes pour la fin de PBLV ?

Une décision vécue de façon douloureuse par les acteurs, même si cette conclusion à venir devrait se faire d'une jolie façon. Alors que France Télévisions avait déjà promis que la série aura le droit à une fin à la hauteur de ce qu'elle représente, il se murmure aujourd'hui qu'une soirée exceptionnelle sera organisée cet automne afin de la célébrer.

Au détour d'une interview accordée à Télé-Loisirs, Dounia Coesens - l'interprète de Johanna, a en effet laissé entendre que le prochain prime dédié à la série porté par d'anciens personnages cultes (diffusion prévue cet été) pourrait avoir une suite dès la fin de l'année, "Je sais qu'ils veulent refaire un prime de fin et qu'ils ont demandé à beaucoup d'anciens s'ils étaient disponibles".

Dounia Coesens est déjà prête

Une information rassurante, immédiatement confirmée par Anne Holmes, la directrice des programmes de France Télévisions : "Évidemment, nous aimerions avoir les comédiens qui étaient là à l'origine". De quoi s'attendre à retrouver des héros comme Lucas Marci (Geoffrey Sauveaux), Rudy Torres (Ambroise Michel) ou encore Mélanie Rinato (Laëtitia Milot) et même Samia (Fabienne Carat) ? Tout est possible et aucune surprise n'est à exclure.

A ce jour, aucun nom n'a encore été dévoilé, mais Dounia Coesens a en revanche déjà promis qu'elle fera tout pour faire partie de cette ultime aventure. "En ce qui me concerne, je leur ai dit de me faire revenir même si c'est pour faire de la figuration à un mariage ou autre chose, a révélé l'actrice. On a ouvert le bal, on voudrait bien le refermer et être là pour dire au-revoir à tout le monde."

Le coeur des fans devrait rester brisé, mais ce prime nostalgique et festif devrait malgré tout adoucir leur peine.