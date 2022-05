Plus belle la vie bientôt sauvée ? Une pétition lancée pour éviter l'annulation de la série

A priori, Plus belle la vie c'est bientôt terminé. La semaine passée, France Télévisions a en effet profité d'un communiqué pour annoncer la triste nouvelle aux fans : la diffusion de la série sur France 3 s'arrêtera en novembre 2022. "A priori" ? Oui, car pour le moment, l'espoir d'une suite est toujours permis.

Un sauvetage de Plus belle la vie encore possible ?

Au lendemain de cette grande annonce, Vincent Meslet (directeur général de Newen France, producteur de la série) annonçait au Parisien que l'idée de vendre la série à une autre chaîne ou une plateforme de streaming n'était pas à exclure, "Nous étudions les possibilités de faire vivre cette marque ou des programmes proches autrement, au-delà de la fin novembre. (...) Il y a plein d'hypothèses. Aujourd'hui, rien ne l'interdit. Et c'est notre mission de producteur de l'envisager."

Des paroles immédiatement approuvées par l'acteur Laurent Kérusoré (Thomas) qui, au détour d'un entretien à Télérama, révélait de son côté que les scénaristes allaient laisser de nombreuses portes ouvertes en cas de rebondissement surprise.

Une pétition lancée pour sauver la série

Et justement, en parlant de rebondissement surprise, les fans sont les premiers à se battre pour rendre cela possible. Il y a quelques jours, Pauline Rapilly-Ferniot - une conseillère municipale écologiste à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) et candidate aux législatives 2022 pour l'Union populaire écologiste et sociale (NUPES), a tout simplement lancé une pétition avec l'espoir de sauver Plus belle la vie.

"J'avais 9 ans quand Plus Belle la Vie est arrivée sur France 3. Aujourd'hui j'apprends que la série s'arrête. Les derniers épisodes seraient diffusés cet été ou à la rentrée, écrit-elle ainsi sur une page Change.org dédiée à cette action. Si comme moi vous avez suivi l'intégralité des aventures de Roland, Mirta, Luna, Blanche, Léo, François... depuis le début, vous avez l'impression qu'on vous abandonne, n'est-ce pas ? J'ai suivi l'intégralité (ou presque) des épisodes, et je ne veux pas que ma série préférée s'arrête. Si on est des millions à signer cette pétition France 3 prolongera peut-être la vie du Mistral."

Malheureusement, le million de signataires est encore loin d'être atteint. Alors que l'objectif initial de la pétition est d'obtenir 2 500 signatures, seuls 1 927 fans - à l'heure où l'on écrit cet article, ont pour le moment rejoint le mouvement. Néanmoins, c'est un premier pas qui montre l'amour du public envers Plus belle la vie et qui, en cas de succès, pourrait réellement convaincre une autre chaîne de la récupérer. Et quand on sait que le groupe TF1 serait notamment intéressé par les aventures de Boher, Barbara & Abdel, on se dit que l'espoir est réellement permis. A vos signatures...