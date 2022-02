Plus belle la vie bientôt chez TF1 ? Le groupe pourrait sauver la série

C'est la rumeur du moment, Plus belle la vie pourrait prendre fin. Selon les révélations du Figaro, France 3 serait inquiète des audiences en chute libre, mais surtout, le groupe France Télévisions ne voudrait plus passer par les services des producteurs TelFrance, alors qu'il a réussi à monter sa propre fiction quotidienne en interne avec Un si grand soleil.

Et pour cause, TelFrance appartient à la société Newen, détenue par TF1, ce qui laisse entendre que France TV paie indirectement la production des séries concurrentes comme Demain nous appartient et Ici tout commence, également préparées par Newen. Une petite guerre d'ego et politique dont Plus belle la vie se retrouve donc la première victime.

Plus belle la vie annulée par France 3 mais sauvée par le groupe TF1 ?

Toutefois, on vous rassure, même si l'avenir des aventures du Mistral semble s'assombrir sur France 3, rien ne dit que la série va réellement prendre fin. Ce jeudi 17 février 2022, Cyril Hanouna a au contraire profité d'un débat lancé dans TPMP pour dévoiler une autre piste de réflexion possible qui permettrait un sauvetage inespéré.

"Moi ce que je pense, c'est que peut-être que Newen - la boîte de production de TF1, la mettra dans le groupe de TF1, sur TMC [par exemple]", a-t-il dans un premier temps confié, avant d'ajouter à Pauline Racofull, scénariste de Plus belle la vie présente sur le plateau, "Vous risquez de vous retrouver dans le groupe TF1".

>> Plus belle la vie annulée ? Fabienne Carat (Samia) défend la série, "ça serait ravageur" <<

Un gros dilemme dans les coulisses

Un déménagement impossible ? Bien au contraire. Alors que l'actrice Fabienne Carat, également invitée de l'émission, a rappelé, "C'est des histoires d'argent et de production. Plus belle la vie ça fait partie du patrimoine français. Ca fait partie de l'histoire de la télévision. (...) Il faut trouver une solution", Pauline Rocafull a expliqué en quoi cette idée n'était pas si mauvaise et ne serait pas mal vue par les équipes. "C'est une vraie marque, a-t-elle appuyé. C'est une arène de débats, c'est une série à laquelle tient beaucoup de gens et qui couvre tous les champs de la société, tous les sujets de société, tous les âges, toutes les couches sociales".

Malgré tout, selon elle, on est encore loin de voir Plus belle la vie débarquer chez TF1. Là où le dilemme de participer indirectement au financement de la concurrence existe, France Télévisions aurait "totalement conscience" de l'importance de la série auprès du public, d'autant qu'elle permet de rajeunir sa cible d'audiences, et des enjeux qu'elle amène. "Je sais qu'ils tiennent à cette série", a ensuite ajouté la scénariste.

Autrement dit, là où le contrat entre France TV et Newen tient encore jusqu'à décembre 2022, les prochains mois devraient principalement être marqués par de fortes négociations et des compromis.