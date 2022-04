Plus belle la vie : Rudy, Ninon et 3 autres personnages cultes de retour pour un prime exceptionnel

Le prime de tous les retours pour Plus belle la vie

Officiellement, le destin de Plus belle la vie sur France 3 n'est pas encore scellé. Pourtant, alors que la menace d'une annulation dans les mois à venir plane au-dessus de la série malgré des négociations toujours en cours entre les producteurs et France Télévisions, les scénaristes semblent déjà résignés et prêts à tourner la page. C'est en tout cas ce que laissent entendre les premières révélations vis-à-vis d'un nouveau prime time.

D'après Le Parisien, c'est le 12 avril prochain que débutera le tournage de "Retrouvailles", un épisode très spécial qui sera ensuite diffusé durant l'été. Spécial dans quel sens ? Comme son titre l'indique, il mettra en scène les retours de nombreux acteurs/personnages cultes de la série à savoir : Dounia Coesens (Johanna), Ambroise Michel (Rudy), Aurélie Vaneck (Ninon), Coline d'Inca (Sybille) ou encore Ana Ka (Amandine).

Un épisode pensé pour les fans

Pour l'heure, aucune information n'a encore filtré sur l'intrigue à venir, mais elle devrait néanmoins être pensée pour faire le bonheur des fans. En mars dernier, Ambroise Michel - qui a quitté la fiction quotidienne en 2012, confessait en effet son envie de revenir au Mistral afin d'offrir un joli cadeau aux téléspectateurs les plus fidèles, "Un retour ? Ce n'est pas impossible. En tout cas, ça fait un moment qu'on en discute. Comme les gens ont vraiment apprécié ce personnage [Rudy], je pense qu'ils adoreraient le voir revenir".

De fait, alors que l'acteur était initialement parti afin de découvrir de nouvelles choses et se détacher de l'image de Plus belle la vie, on imagine que les auteurs ont dû imaginé une histoire aussi originale que passionnante pour réussir à le convaincre du bienfait de son retour. De quoi forcément nous hyper et nous intriguer.