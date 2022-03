Plus belle la vie : Rudy bientôt de retour ? Ambroise Michel confirme des discussions

On ne sait pas encore si 2022 marquera la fin de Plus belle la vie sur France 3 (la série se retrouve au centre de rumeurs d'annulation d'ici la fin de l'année), mais si cela venait à être le cas, les scénaristes semblent déjà prêts à partir de la plus belle des façons en faisant plaisir aux fans. Comme vient de l'annoncer l'acteur Ambroise Michel, un retour de Rudy Torres au Mistral n'est pas inimaginable.

Un retour de Rudy au Mistral ?

Si aujourd'hui le comédien ne regrette en rien son départ de la série en 2012, "J'ai signé avec ce métier-là pour jouer plein de personnages et à un moment Plus belle la vie me prenait tout mon temps", Ambroise Michel a néanmoins reconnu auprès de Télé-Loisirs qu'il était toujours autant attaché à la fiction quotidienne, qu'il avait d'ailleurs quitté "en commun accord avec la production".

De fait, il l'a confessé, l'idée de reprendre son rôle de Rudy le temps d'une courte intrigue - à l'instar de ce qu'a récemment pu faire Clément Rémiens dans Demain nous appartient, n'est pas pour lui déplaire et serait même déjà dans les cartons, "Ce n'est pas impossible. En tout cas, ça fait un moment qu'on en discute".

L'acteur est prêt, mais...

Après tout, l'acteur l'a précisé, s'il ne souhaite plus voir aussi grand avec Rudy qui aurait pourtant dû avoir son propre spin-off par le passé, "ça ne serait pas pour un vrai retour mais plus pour un clin d'oeil", il est en revanche prêt à faire un joli cadeau aux fans qui s'apprêtent encore à souffrir dans les jours à venir. "Comme les gens ont vraiment apprécié ce personnage, je pense qu'ils adoreraient le voir revenir, a-t-il admis. Pendant longtemps, j'avais mis ça de côté mais là, ce serait vraiment pour les téléspectateurs".

Reste désormais à espérer que Aurélie Vaneck (Ninon) sera également de la partie en cas de retour ! On croise les doigts.