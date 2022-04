Percy Jackson : un acteur de Netflix pour remplacer Logan Lerman dans la série de Disney+

L'auteur heureux du casting

Pour l'heure, les rôles d'Annabeth et Grover n'ont pas encore été castés, mais l'auteur s'est déjà montré excité par le choix de Walker Scobell pour incarner ce demi-dieu, "C'est un jeune homme incroyablement talentueux qui nous a tous bluffés avec ses auditions pour le rôle de Percy. (...) Il est apparu évident pour moi et le reste de l'équipe que Walker possède le mélange parfait du timing de la comédie, et ses côtés mignon, rebelle, malicieux et héroïque qui caractérise si bien Percy."

Surtout, point non négligeable pour l'écrivain, l'acteur est "un super-fan des livres" qui "connait son sujet". Autrement dit, ne craignez rien, son interprétation sera fidèle à l'image que vous pouvez vous faire du héros en découvrant les livres !

Reste désormais à savoir si Logan Lerman, qui vient donc d'être remplacé, trouvera quand même sa place dans cette série Disney+ avec un tout nouveau rôle. L'acteur ne l'a jamais caché, il n'est pas contre l'idée de retrouver cet univers. A suivre.