Percy Jackson : c'est officiel, une série est commandée par Disney+

En 2020, Rick Riordan - l'auteur de la saga littéraire Percy Jackson, annonçait que lui et sa femme Becky étaient en train de travailler sur une nouvelle adaptation de ses romans, mais en série cette fois. Près de deux longues années plus tard, le projet est ENFIN officialisé !

Percy Jackson va enfin avoir le droit à sa série

Ce mardi 25 janvier 2022, à l'occasion d'une vidéo postée sur la chaîne YouTube de Disney+, l'écrivain a en effet confirmé la bonne nouvelle : une saison 1 de Percy Jackson and the Olympians a finalement été commandée par la plateforme de streaming.

"L'attente est terminée. Je suis excité de pouvoir être le premier à vous dire que Percy Jackson va vraiment, réellement et pour de vrai débarquer sur vos écrans, a-t-il déclaré avec une joie non dissimulée. Les personnes intelligentes de Disney+ nous ont donné le feu vert. Et le truc génial c'est que James Bobin sera notre réalisateur pour le pilot. C'est une personne géniale et un réalisateur talentueux qui a récemment réalisé le premier épisode de la série Le mystérieux cercle Benedict sur Disney+ que j'ai adorée. Il connait parfaitement le monde de Percy Jackson, ses enfants en sont fans. On est donc entre de bonnes mains."

L'auteur de la saga impliqué dans ce projet

Pour l'heure, très peu d'informations sur ce projet sont encore connues, que ce soit son casting (possible retour de Logan Lerman lors d'un caméo ?), le nombre d'épisodes à venir ou la date de sortie espérée par Disney+. Ce que l'on sait en revanche, c'est que Rick Riordan sera pleinement impliqué sur la série et qu'il en écrira le pilot au côté de Jon Steinberg, le créateur de Jericho et Black Sails.

Deux anciennes séries matures et sombres qui pourraient donner le ton sur l'ambiance à espérer avec cette nouvelle adaptation. Après tout, Rick Riordan ne l'a jamais caché, il a détesté les deux films sortis en 2010 et 2013 et pourrait donc offrir à ce projet une tournure moins cadrée et plus adulte.