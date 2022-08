Pékin Express, duos de choc : élimination qui fait plaisir, Valentin le boulet... 20 tweets qui nous ont fait rire devant l'épisode 5

A l'occasion de cette demi-finale, les candidats toujours en course dans Pékin Express : duos de choc, n'ont pas été épargnés par Stéphane Rotenberg, qui nous a révélé qu'il y avait parfois des compensations financières pour les locaux.

Une place en finale, ça se mérite ! Et cet épisode 5 a démarré sur les chapeaux de roues. Trois courses étaient au programme et à chaque fois, le binôme qui arrivait dernier tirait une enveloppe au hasard qui pouvait être éliminatoire ou pas, mais patience, pour le savoir, il fallait attendre la fin de la dernière course.

Après 5 kilomètres dans les rapides de la rivière Kelani, Ines Reg et Anaïs arrivent en première position, suivie par Valentin Léonard et Rachel Legrain-Trapani. C'est donc Valérie Trierweiler et Karine qui piochent la première enveloppe.