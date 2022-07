Inès Reg réagit à l'insulte de Valérie Trierweiler dans Pékin Express : on ne s'attendait pas à cette réponse !

Pas de doute, les célébrités qui composent le casting de Pékin Express, duos de choc ne sont pas venues simplement pour kiffer et se montrer. Tous les candidats sont bien là pour gagner le plus d'argent possible pour leur association. A tel point que quelques embrouilles ont eu lieu. La plus violente ? Celle entre Valérie Trierweiler et sa pote Karine d'un côté, et Inès Reg et sa soeur, de l'autre. L'ex-Première dame a même insulté le duo. En pleine épreuve, après s'être mangé le drapeau rouge, elle a balancé "Elles nous attendaient les sal*pes !". Et forcément, ça a fait halluciner tout le monde.

Mais qu'en ont pensé Inès Reg et Anaïs ? Lors d'un live sur Instagram, celle qui partage la vie du célèbre Kevin a révélé l'avoir découvert devant sa télé : "Nous avons découvert avec ma soeur, comme vous tous, que nous étions des salopes" commence-t-elle. Mais ne vous attendez pas à ce que ça parte en clash pour autant. Inès Reg préfère calmer le jeu : "pensez à vos parties de Uno. Vous n'avez jamais insulté vos maris ? C'est dans le jeu". D'ailleurs, une fois l'épreuve passée, les deux duos n'étaient plus en guerre.

Une séquence coupée à l'origine de tout ça

Cette petite tension n'est pourtant pas sortie de nulle part. Tout a en fait commencé lors de l'épreuve de dégustation crado. Inès Reg révèle qu'un moment a été coupé au montage, comme c'est très souvent le cas dans Pékin Express. "Depuis le début, elle était piquante avec nous. Par exemple, quand on a mangé des couilles de taureaux, il y avait comme des os qui ne se mangeaient pas. Donc quand on a fini, on a demandé à la production si c'était ok, comme on avait laissé que des os. Et quand elles nous ont vu partir, elles nous ont directement pointé du doigt. Ca a été coupé, mais elles ont hurlé : 'Elles n'ont pas fini !'. Donc on était folles car c'est la personne de la production qui avait validé".