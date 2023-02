Pékin Express 2023 : cette grosse nouveauté géniale qui va faire paniquer les candidats

L'année dernière, M6 nous a gâté en nous offrant deux aventures de Pékin Express exceptionnelles : Pékin Express, sur les terres de l'aigle royal, remportée par Lucas et Nicolas et Pékin Express, duos de chocs. Dans cette dernière saison, on a pu voir évoluer plusieurs célébrités faisant équipe avec un proche et ce sont Ines Reg et sa soeur Anaïs qui ont remporté la grande finale face à Rachel Legrain-Trapani et Valentin Léonard, que les internautes ont trouvé détestable.

Pékin Express : une saison qui s'annonce folle

Bonne nouvelle pour les fans qui avaient hâte de retrouver l'émission après ces deux saisons passionnantes, Pékin Express 2023 a désormais sa date de diffusion sur M6. En effet, Stéphane Rotenberg, qui nous a dévoilé pourquoi on ne voit quasiment jamais les candidats utiliser leur euro par jour, sera de retour avec 8 nouveaux binômes dès le jeudi 2 mars 2023. Cette nouvelle course se déroulera en Amérique du Sud et les 8 équipes traverseront la Bolivie, le Paraguay et le Brésil, avant de disputer la grande finale à Rio de Janeiro.

Une nouveauté qui va faire halluciner les candidats

Si les bases mythiques du jeu sont toujours présentes, une grosse nouveauté va venir totalement chambouler la course ! En effet, un binôme de candidats frais et reposés créera la surprise en débarquant en cours d'aventure. L'arrivée de cette nouvelle team va totalement bouleverser le jeu et les alliances.

Le moral des équipes déjà usées par l'aventure en prendra également un coup. Mais le nouveau binôme surprise sera aussi une cible pour les autres et son seul objectif sera de finir premier pour espérer ne pas être exposé au choix secret lors du duel final. On a hâte de découvrir tout ça !