Pékin Express 2023 : les pays traversés par les candidats dévoilés avec un clin d'oeil aux vrais fans

Le vrai Pékin Express est de retour ! Stéphane Rotenberg vient de l'annoncer sur Instagram, l'émission d'aventure prépare sa saison 17. Pour ce Pékin Express 2023, on repart sur le vrai principe de base. Après la victoire d'Inès Reg et sa soeur Anaïs dans Duos de choc, ciao les célébrités et place à un casting d'anonymes.

Pékin Express : les pays traversés dévoilés

Pour cette nouvelle édition, les candidats traverseront trois pays : la Bolivie, le Paraguay et le Brésil. La finale se déroulera à Rio. Stéphane Rotenberg a donné le détail du parcours "en direct" d'une étape, au "cimetière de trains" du désert d'Uyuni, en Bolivie. Un lieu qui parlera peut-être aux plus fidèles téléspectateurs puisque l'émission y avait déjà mis les pieds lors de la saison 3, en 2008. Va-t-on juste avoir droit à du déjà-vu ? Pas du tout. L'animateur rassure : le parcours sera inédit à 85%.

>> Pékin Express : ces voitures dans lesquelles les candidats n'ont pas le droit de monter (Interview) <<

Direction le Paraguay, une première pour Pékin Express

En Bolivie, plusieurs étapes attendant les candidats : Sucre, Potosi, le désert de sel d'Uyuni donc, Tupiza et la capitale, La Paz, plus haute capitale du monde, entre 3800 et 4200m d'altitude, d'où ils partiront lors de la première étape. Ensuite, direction le Paraguay, une première pour Pékin Express. Sur place, Stéphane Rotenberg promet un pays très sauvage, en pleine nature, au coeur de civilisations anciennes et méconnues avec de vrais chocs et beaucoup d'émotion pour tous.

Enfin, les meilleurs binômes pourront traverser le Brésil et admirer les chutes d'Iguaçu, s'aventurer dans la capitale Sao Paulo et filer le long des plages pour espérer remporter le titre à Rio.

>> Pékin Express : pourquoi on ne voit jamais les candidats utiliser leur euro par jour ? Stéphane Rotenberg nous répond <<