Pékin Express : ces voitures dans lesquelles les candidats n'ont pas le droit de monter (Interview)

C'est l'heure de la grande finale de Pékin Express :duos de choc ! Ce mercredi 10 août 2022, à partir de 21h10 sur M6, on va enfin pouvoir découvrir qui de Rachel Legrain Trapani et son chéri Valentin Léonard, dont l'attitude ne plait pas du tout aux téléspectateurs, et Ines Reg et sa soeur Anaïs, seront sacrés grands vainqueurs.

Tout au long de cette saison, plusieurs célébrités se sont battues pour aller le plus loin possible. Et elles n'ont eu aucun passe droit par rapport aux candidats d'un Pékin Express classique. "Les épreuves sont les mêmes, le stop est le même, la seule chose, la seule différence, c'est que le tournage est plus court, mais globalement c'est la même chose. Peut-être qu'effectivement, vu que ça dure un tout petit peu moins longtemps, ils sont peut-être un peu moins rincés à la fin... Et encore !" nous a expliqué Stéphane Rotenberg

"C'est une règle !"

L'animateur, qui nous a révélé qu'il arrivait parfois aux caméramans d'aider les candidats, nous a également dévoilé que les participants ne pouvaient pas monter dans n'importe quel véhicule : "C'est une règle ! Il faut que toutes les voitures qu'ils prennent aient la capacité d'accueil d'une caméra. Ça c'est obligatoire. Mais c'est pour ça notamment qu'il n'y a pas de moto. Ou quand ils prennent des motos, il faut qu'ils dealent une deuxième moto que le caméraman soit sur celle d'à côté".

"Soit ils ont des plus petites caméras, soit ils fonctionnent différemment"

Parfois, les caméramans doivent se cacher pour ne pas griller les candidats. A ce moment-là, "soit ils ont des plus petites caméras, soit ils fonctionnent différemment", nous révèle Stéphane Rotenberg, qui nous a aussi expliqué pourquoi on voyait très rarement les candidats utiliser leur euro par jour. "Tout ça est prévu. Peut-être effectivement que parfois, c'est en apercevant le caméraman qu'un candidat va griller une équipe qui est derrière, c'est possible. Et dans ce cas-là, on s'adapte aussi. Notamment sur l'épreuve du binôme caché, le caméraman bosse avec une petite caméra", nous raconte-t-il ensuite.

Alors, les finalistes arriveront-ils à trouver les véhicules qui leur permettront de remporter l'aventure ? Réponse ce soir !

Propos recueillis par Mathis Ferrut. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.