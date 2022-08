Pékin Express 2022 : demande en mariage loupée, victoire d'Inès Reg et Anaïs... 16 tweets qui nous ont fait rire devant la finale

Ce mercredi 10 août 2022, M6 a diffusé la grande finale de Pékin Express : duos de choc qui opposait deux binômes aussi marquants que différents : Inès Reg et sa soeur Anaïs vs Rachel Legrain-Trapani et son compagnon Valentin Léonard. Et comme on a pu le découvrir sur Twitter, ce dernier épisode était à sens unique dans le coeur des téléspectateurs.

Un couple moqué

Si Rachel Legrain-Trapani et Valentin Léonard sont allés aussi loin dans cette aventure, ça n'a jamais été grâce à leur complicité. Au contraire, comme on a pu le constater au fil des semaines, et encore plus durant cette finale, la relation entre les deux amoureux était particulièrement explosive. Cette semaine encore, le mannequin n'a pas été des plus agréables et s'en est régulièrement pris à l'ex-Miss France, ce qui a provoqué la colère des fans. La recette parfaite pour perdre des abonnés...