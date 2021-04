Pékin Express 2021 : des rapprochements entre candidats et habitants ? Stéphane Rotenberg balance

"Il y a déjà eu des rapprochements complices..." a avoué Stéphane Rotenberg

Alors qu'un nouvel épisode de Pékin Express 2021 (Pékin Express, la route des 3 continents) est diffusé ce mardi 20 avril 2021 sur M6, Stéphane Rotenberg s'est confié sur le programme. Après que des cameramen et journalistes de Pékin Express ont dévoilé les vraies coulisses de l'émission, l'animateur a évoqué les rapprochements entre candidats, entre candidats et habitants, ou même entre gens de l'équipe de Pékin Express.

Interrogé sur les possibles coucheries en off, Stéphane Rotenberg a confirmé à Télé Loisirs qu'il y aurait déjà eu plusieurs rapprochements hors caméras. "Il y a déjà eu des rapprochements complices... C'est rarissime mais cela a pu arriver" a-t-il déclaré, sans préciser si c'était arrivé sur le tournage de cette saison chaotique de Pékin Express 2021.

Et cela a notamment pu se passer entre certains candidats et certains habitants/hôtes : "Une fois qu'ils sont couchés, les caméras s'en vont. C'est leur vie, ils font ce qu'ils veulent. Et on les retrouve le lendemain à 7h. Je peux vous dire que si on regarde entre les lignes, le bonjour et le au revoir ne sont pas forcément les mêmes...".

Stéphane Rotenberg avait assuré plusieurs fois à PRBK que des rapprochements avaient eu lieu

Dans une interview pour PRBK en 2019, Stéphane Rotenberg nous avait évoqué des rapprochements hors caméras. "Une fois que les candidats ont trouvé où se loger, les cameramen arrêtent" et "ils vont à l'hôtel de production ou alors ils dorment dans une tente s'ils sont trop loin d'un hôtel" avait-il déclaré, "donc ce qui se passe chez l'habitant, on ne sait pas". "Si parfois des candidats sont très proches, dans des maisons, ça arrive, des liens se lient" avait-il précisé à propos de rapprochements entre candidats de Pékin Express en off, "ça a vraisemblablement pu arriver".

Et en 2018 déjà, dans une autre interview pour PRBK, Stéphane Rotenberg s'était confié sur la triche et le sexe dans les coulisses de l'émission. C'est "vrai", il y a eu des "rapprochements entre candidats". "On nous a dit que, parfois, chez certains habitants très très ouverts, il aurait pu, sur certaines saisons, se passer des choses" avait expliqué le présentateur. "Et même les équipes techniques", parce que "les plus gros rapprochements, c'est entre nous tous" avait-il affirmé. Mais "ce qui se passe à Pékin Express, reste à Pékin Express".