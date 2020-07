Peaky Blinders saison 6 : une happy ending possible ? Le créateur se confie sur les personnages

Un succès qui impressionne son créateur

Diffusée pour la première fois en 2013 sur la BBC Two (Angleterre), Peaky Blinders reviendra en 2021/2022 sur nos écrans avec une saison 6 très attendue des fans. Un succès qui s'est fait progressivement, notamment grâce à l'ajout de la série au catalogue de Netflix, et qui fait le bonheur de Steven Knight, son créateur.

"Ce qui me rend le plus fier ? C'est la façon dont les gens s'en sont emparés. C'est toute cette audience internationale qui est là. Après tout, Birmingham, les années 20, des gangsters.... ça ne sonne pas comme quelque chose qui pourrait résonner à l'international" a-t-il confié au site officiel de la fiction. "La série a trouvé son public et celui-ci est très fidèle. Et quand vous écrivez, cela vous donne une réelle énergie que de savoir que les fans sont là".

Un attachement surprenant

Cependant, Steven Knight est peut-être heureux de voir le public suivre avec passion Peaky Blinders, mais il est également le premier surpris de le voir aussi attaché aux personnages, "Je trouve ça très étrange [de voir Tommy, Polly et Arthur résonner chez les fans] parce qu'ils font vraiment des choses mauvaises. Pourtant, les gens les soutiennent".

Pas de quoi briser son bonheur pour autant, le papa de cette fantastique série est principalement heureux de voir ses propres personnages provoquer de tels sentiments. Surtout, il pense savoir pourquoi cette famille plait autant, "Ils ont tous une loyauté liée à une même cause, qui est la famille. Quelqu'un dans la série dit une chose, 'Ils sont de mauvaises personnes, mais ce sont nos mauvaises personnes. Ils font des choses mauvaises pour nous'. Et nous aussi on en vient à penser qu'ils font des mauvaises choses pour une bonne raison".

Une happy ending possible ?

De quoi ainsi espérer une happy ending pour tous ces personnages une fois que cette histoire se terminera ? Ça reste difficile à imaginer, mais Steven Knight semble en tout cas être le premier soutien des Shelby, "Je ne pense pas que Tommy ou Arthur - ou à de rares exceptions, ont réellement fait ce qu'ils ont fait par simple plaisir. Ça peut ne pas être des raisons acceptables, mais il y a toujours une raison. Et ils sont efficaces. Comme dans les Westerns, Tommy - Arthur et Polly gagnent ensemble. Ils gagnent contre la logique, contre des oppositions plus fortes. Et c'est une chose que les gens admirent." Oswald Mosley peut donc commencer à trembler ? "Vous verrez..."

Malheureusement, ne vous emballez pas, l'avenir de Tommy est encore loin d'être assuré. "J'aime ce petit côté surnaturel qui dit 'est-ce que Tommy est maudit ?'" a confessé le showrunner. "En d'autres termes, est-ce que tout est prédestiné ? Les vies sont-elles déjà pavées ? Avons-nous vraiment une liberté d'agir ? Tommy a parfois le sentiment que ce n'est pas le cas, comme si tout était destiné à l'arrêter ou à l'amener vers une direction particulière..." Et son amour pour les doutes, la paranoïa et l'auto-destruction pourrait justement être l'arme qui mettra fin à son aventure.