Peaky Blinders saison 6 : Tommy fera face à nouvelle héroïne aussi dangereuse qu'Oswald Mosley

Tandis que le monde fait actuellement face à l'épidémie de Covid-19 - qui pourrait malheureusement revenir en force en France d'ici quelques mois, l'avenir de la série Peaky Blinders est encore incertain. Rassurez-vous, une saison 6 verra bien le jour au Royaume-Uni, mais comme l'a confié Anthony Byrne - le réalisateur, le tournage pourrait ne pas débuter avant, au mieux, le début de l'année 2021.

Une saison 6 encore meilleure

Une déception quand on sait que les nouveaux épisodes auraient dû commencer à se mettre en boîte dès le mois de mars 2020, mais une situation loin d'être catastrophique. Au contraire, le report de la production pourrait même permettre aux créateurs d'améliorer encore plus le contenu de cette saison 6.

"Cela nous offre la chance de retravailler sur nos scénarios et de vraiment trouver la perfection souhaitée" a-t-il notamment déclaré. "Bon, les scénarios étaient déjà très très bons, mais pouvoir bénéficier de temps supplémentaire vous permet vraiment de fignoler les détails. Et vous en arrivez à vous dire, 'Putain, ça c'est une bonne idée !'. Aussi, Anthony Byrne le promet, même si Peaky Blinders pourrait ne pas revenir sur nos écrans avant fin 2021, début 2022, "l'attente vaudra le coup !"

Une nouvelle héroïne intrigante et dangereuse

Par ailleurs, afin de titiller notre excitation, le réalisateur n'a pas hésité à révéler quelques informations sur les nouvelles intrigues à venir. Et à l'écouter, Tommy devrait encore faire une drôle de rencontre, "Il y a une nouvelle héroïne incroyable, qui est très sombre. Je n'avais encore jamais vu un personnage comme elle dans la série avant. Je vais pas dire de qui il s'agit, mais elle va clairement lui donner du fil à retordre. Elle va le défier d'une façon inédite. Elle n'est pas une protagoniste, mais je ne sais même pas si on peut dire qu'elle est une antagoniste." Va-t-il enfin réussir à remplacer Grace ? Pas vraiment.

A en croire ses propos, il sera véritablement difficile de bien aimer cette héroïne, "Elle sera assez similaire à Oswald Mosley. Elle partage une idéologie similaire." Et Anthony Byrne le rappelle, elle sera donc capable d'apporter un danger différent mais important, "Elle comme lui n'ont pas besoin de flingues et d'un gang. Ils ont leur idéologie qui se propage comme un virus, ce qui est plus dangereux que n'importe quoi d'autre."

Tommy n'est pas près d'avoir le repos qu'il mérite.