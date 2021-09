Paul Walker : sa "femme" Jordana Brewster encore émue par la mort de l'acteur, "ça vient par vagues"

Le 30 novembre 2013, Paul Walker décédait à l'âge de 40 ans des suites d'un tragique accident de voiture. 8 ans plus tard, la douleur liée à cette disparition soudaine ne s'est toujours pas estompée dans le coeur de ses nombreux amis, à commencer par celui de Jordana Brewster.

Une disparition toujours aussi intense

Tandis que Paul Walker aurait fêté ses 48 ans en ce mois de septembre 2021, la comédienne - qui incarne Mia Toretto, sa femme dans la saga cinématographique Fast & Furious, a confessé à People qu'elle pensait encore régulièrement à lui.

"Quand quelqu'un décède, ça a forcément un énorme impact dans votre vie, et un énorme impact dans la vie de nombreuses personnes, a confié l'actrice, encore émue. Ca provoque quelque chose de vraiment intense et, parfois, ça s'attenue. Mais ça vient par vagues, qu'importe si c'est l'anniversaire ou non de la personne".

"J'ai ma propre façon de l'honorer"

Néanmoins, Jordana Brewster ne l'a pas caché, le 13 septembre n'est désormais plus une date comme une autre dans son agenda. Au contraire, c'est une journée qu'elle dédie à son ami et au père de Meadow Walker, qu'elle pourrait bientôt retrouver au cinéma.

"Chaque année, j'ai ma propre façon de l'honorer lors de son anniversaire, de me souvenir de lui et de le célébrer", a confirmé la star, qui n'a pas souhaité en dévoiler les détails. Mais visiblement, elle n'est pas la seule à se montrer nostalgique en cette fin d'été, "Je trouve que c'est également l'une des choses vraiment cool quand tout le casting [de Fast & Furious] est réuni, c'est qu'on est ensemble pour l'honorer et le célébrer".

Comme le répète régulièrement Vin Diesel, la famille c'est le plus important dans la vie.