Paga transformé ? "Il est passé du mec gentil à un mec qui m'a fait extrêmement peur"

Il y a quelques jours, Luna Skye a révélé subir des menaces de la part de son ex Paga et Giuseppa Ciurleo. Suite à ses révélations, le meilleur pote de Greg Yega a accusé l'ex-candidate des Princes et les princesses de l'amour 4 d'avoir eu un passé d'escort : "J'ai quitté Luna parce que j'ai appris par une personne proche d'elle que c'était une escort à Los Angeles", a-t-il balancé. Des accusations que Luna a démenties en expliquant que Paga avait complètement changé de visage tout en le surnommant le "taré".

"Il m'a fait extrêmement peur"

Aujourd'hui, le candidat des Marseillais VS Le reste du monde 6 est de nouveau dans la tourmente puisque cette fois-ci, c'est sa cousine qui dresse un portrait de lui peu avantageux. Sur son compte Instagram privé, Mélanie Paggini fait des révélations assez chocs sur le copain de Giuseppa Ciurleo : "Ça me rend littéralement dingue. Je rejoins tellement Luna, il est passé du mec gentil, cool que t'admires, à un mec qui m'a fait extrêmement peur, j'en suis tombée en dépression, j'ai été insultée, il m'a menacée. On m'a parlé et traitée comme un pauvre chien."

"Cette double facette décrite par Luna, je l'ai eue 'Je vais faire de ta vie un enfer, je vais te détruire et détruire ta vie et celle de tes proches. Je connais du monde, moi je peux te démonter sans qu'on sache que c'est moi, je vais tout faire pour que tu regrettes à vie'", ajoute-t-elle avoir par exemple reçu.

"Je n'ai reçu que haine, mépris et méchanceté"

Mélanie Paggini explique ensuite que Paga n'est pas présent pour elle alors qu'elle est en mauvaise santé : "En sachant que j'étais handicapée, que je venais de me faire hospitaliser et tout, j'étais déjà au fond... (...) Je tiens à préciser qu'avant tout cela, moi je n'espérais qu'une seule chose, c'était faire connaissance avec mon cousin. Il faut savoir que je n'aime pas le milieu de la télé-réalité et que contrairement à ses accusations, je ne peux même pas en faire au vu de ma santé, c'est tout bonnement impossible. (...) Je n'ai reçu que haine, mépris, méchanceté et j'en passe." L'ex d'Adixia n'a pas réagi clairement à ces graves confidences.

En octobre 2020, Mélanie balançait déjà des infos chocs sur son cousin sur Instagram : "Il se trouve que mon illustre cousin a appelé ce matin en me hurlant dessus, me menaçant et me traitant de tous les noms. (...) Il veut porter plainte contre moi si je ne dis pas que tout ce que j'ai dit était faux. (...) Ça me fait sincèrement de la peine pour lui vraiment, mais au téléphone j'ai vu son visage méchant et je suis contente de savoir que je n'ai rien perdu."