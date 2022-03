Outlander saison 6 épisode 2 : la coordinatrice d'intimité réagit à la scène entre Fergus et Marsali

Cet article contient des spoilers sur une scène de l'épisode 2, saison 6 d'Outlander !

Cette scène de l'épisode 2 saison 6 d'Outlander a choqué : la coordinatrice d'intimité répond

La saison 6 d'Outlander se dévoile épisode par épisode chaque semaine sur Netflix. L'occasion de retrouver Claire (Caitriona Balfe) et Jamie (Sam Heughan), dont une scène de sexe de l'épisode 1 saison 6 a fait réagir les internautes. Et dans l'épisode 2 de la saison 6, c'est une scène entre Fergus (César Domboy) et Marsali (Lauren Lyle) qui a choqué les twittos. Car la séquence mêle une scène d'accouchement... avec une scène de sexe. Oui, pendant que Marsali donne naissance à leur enfant, Fergus la caresse.

Vanessa Coffey, la coordinatrice d'intimité d'Outlander depuis cette saison 6 (car comme Sam Heughan l'a expliqué, c'est une première il n'y en avait pas dans les saisons précédentes), s'est confiée à TV Line sur cette séquence perturbante. "Dans cette scène particulière, c'est un peu différent, car nous ne parlons pas de poussée, nous ne parlons pas de savoir si le personnage passe ou non à l'orgasme, ce dont nous parlons ici est quelque chose de différent" a-t-elle indiqué.

Lauren Lyle (Marsali) avait une prothèse de ventre et une prothèse mammaire

L'actrice Lauren Lyle qui incarne Marsali dans Outlander avait une prothèse pour son ventre et pour sa poitrine a pércisé Vanessa Coffey. "Nous avions la prothèse de ventre en place pour notre répétition" et il y avait aussi une prothèse pour son sein et son téton : "oui, nous avions une prothèse mammaire en place". "C'est aussi parce qu'il est évident que les seins de Lauren n'ont pas l'air d'être ceux d'une femme enceinte comme ceux de Marsali. Le mamelon change beaucoup quand on est enceinte, surtout à ce stade de la grossesse" a-t-elle déclaré, "Nous devions donc être fidèles à ce que vous pouviez voir à ce moment-là. Donc oui, nous travaillons en fait avec une prothèse".

"Il y a aussi une main en bois avec laquelle nous devons travailler dans la chorégraphie"

Pour "répéter physiquement" cette scène particulière de la saison 6 d'Outlander, "on nous a aménagé un espace de répétition" a expliqué la coordinatrice d'intimité. "C'était fabuleux parce que vous travaillez réellement avec tous les accessoires, tout ce dont vous pourriez avoir besoin pour donner vie à cette scène, vous l'avez en place" a-t-elle expliqué.

Et en plus des prothèses pour le ventre et les seins de l'interprète de Marsali, l'acteur qui joue Fergus a aussi eu une prothèse de main : "Il y a aussi une main en bois avec laquelle nous devons travailler dans la chorégraphie. Je me suis dit : 'OK, il faut changer les choses, parce qu'il ne faut pas que tu t'appuies sur une main sur laquelle tu ne peux pas t'appuyer'. Nous avons donc dû tenir compte de certains aspects pratiques de la chorégraphie".