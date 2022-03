Outlander : fin mortelle pour Jamie et Claire ? Sam Heughan ne croit pas en une happy ending pour le couple

Quelle fin pour Jamie et Claire ?

Tandis que la saison 6 d'Outlander est actuellement en cours de diffusion sur Starz aux USA et Netflix en France, les acteurs s'apprêtent à débuter le tournage de la saison 7. Mieux, quand on sait qu'il y a encore quelques livres derrière, on se doute que la série est encore loin d'être terminée. Malgré tout, à l'occasion d'une interview accordée à Digital Spy, Sam Heughan - l'interprète de Jamie, a déjà été interrogé sur la future fin et la possible conclusion qui sera réservée à son personnage et Claire (Caitriona Balfe).

Aussi, à la question "Comment aimeriez-vous voir l'histoire de Jamie et Claire prendre fin ?", le comédien n'a pas caché son espoir de voir le couple phare obtenir la happy ending qu'il mérite après tant de drames : "Ils veulent simplement une vie calme et sereine, non ? Ils veulent juste qu'on les laisse tranquille". Puis, Sam Heughan l'a ensuite ajouté, "Jamie veut être entouré de sa famille et de ses proches. Et il veut du calme".

Pas de happy ending possible pour le couple

Une vision optimiste ? Oui, et qui ne semble malheureusement pas être celle vers laquelle on se dirige. L'acteur, conscient de l'univers dans lequel baignent les personnages, a tristement rappelé que le concept de fin heureuse n'était pas forcément compatible avec Outlander, "Mais franchement, cela n'arrivera jamais, n'est-ce pas ? Il faut voir les choses en face, c'est Outlander !"

De fait, après avoir une nouvelle fois partagé son rêve de joie et bonheur, "J'aimerais le voir se reposer dans sa rocking chair avec Claire à ses côtés, entouré de sa famille, avec le chat Adso et un bon whiskey à proximité", Sam Heughan l'a déploré, le final devrait en réalité nous briser le coeur, "Mais tout cela n'arrivera jamais".

"La fin doit être un moment à la Roméo et Juliette"

Des propos particulièrement déprimants, mais approuvés par Caitriona Balfe. Au détour d'une autre interview, la comédienne a elle-même révélé qu'elle imaginait une fin tragique pour ce couple emblématique. "Je pense que la fin doit être un moment à la Roméo et Juliette, où nous sommes tous les deux ensemble, ou un moment à la Naoise et Deirdre où Jamie et Claire s'allongent ensemble et s'éteignent lentement" a-t-elle déclaré, "Je ne pense pas que l'un puisse survivre sans l'autre et je ne pense pas du tout que Claire le quittera. Personne n'est éternel, donc à un moment ou à un autre, quelqu'un va devoir crever, alors autant le faire ensemble !".

On connait des marchands de mouchoirs qui se frottent les mains...