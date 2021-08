Outer Banks saison 3 : bientôt du surnaturel ? L'idée WTF de Rudy Pankow (JJ)

Dispo depuis fin juillet sur Netflix, la saison 2 de Outer Banks a vraiment été celle des intrigues ridicules, la preuve avec notre top 8 des moments les plus bêtes. Et franchement, on a parfois eu tendance à se demander si ce n'était pas parfois un peu too much... Les acteurs ont d'ailleurs répondu aux fans qui pensent que la série n'est pas crédible. Mais les moments WTF pourraient ne pas s'arrêter là...

Rudy Pankow veut du surnaturel dans Outer Banks

Après avoir tous - ou presque - frôlé la mort et survécu, les Pogues sont déjà prêts pour de nouvelles aventures. Netflix n'a pour l'instant pas officiellement commandé de saison 3 pour Outer Banks mais, vu le succès, il semble probable que la série aura une suite (et vous pouvez déjà découvrir nos théories sur les futurs épisodes). En attendant, Rudy Pankow s'est exprimé sur le couple JJ/Kiara... et dévoilé son souhait surprenant : inclure une intrigue surnaturelle dans la suite de la série.

Comment ? Via la Croix de Santo Domingo. Dans la saison 2, Clara Limbrey (Elizabeth Mitchell) est persuadée que cette croix trouvée par les Pogues possède une relique permettant de guérir n'importe quelle maladie. "Je ne serai pas surpris si, soudainement, ils ajoutaient une intrigue surnaturelle par exemple, parce qu'ils ont touché la croix, ils ont des supers pouvoirs qui peuvent les guérir." a expliqué Rudy Pankow à Entertainment Weekly. Une idée un peu loufoque mais pas si impossible que ça quand on y pense. Plus rien ne nous étonne concernant Outer Banks !

Son avis sur les scènes peu crédibles

L'acteur s'est aussi penché sur les nombreux obstacles auxquels les Pogues ont fait face. "C'est une intrigue intense pour des ados. Ils se font tirer dessus, manquent de se noyer, se font jeter dans l'océan, se retrouvent sur une île déserte et sont toujours vivants. Je sais que c'est dur à croire et je pense qu'à un moment, ils vont devoir dire qu'ils ont des super pouvoirs ou bien se calmer et dire 'les mecs, on ne va pas aller se faire tuer' car je pense que c'est ce qui va arriver si on ne se calme pas" a expliqué l'acteur. C'est clair qu'au bout d'un moment, les personnages de Outer Banks ne vont pas tous pouvoir survivre...