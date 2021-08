Outer Banks saison 3 : JJ et Kiara en couple ? Les acteurs donnent leur avis

JJ et Kiara en couple dans la saison 3 d'Outer Banks ?

Après la fin d'Outer Banks saison 2 qui se terminait sur une big révélation, les fans ont hâte de pouvoir mater la saison 3 d'Outer Banks. Sauf que Netflix n'a pas encore confirmé la suite. En attendant que la saison 3 d'Outer Banks soit officialisée (ou pas), PRBK a déjà plusieurs théories. Et l'une d'elles, comme beaucoup de fans de la série Netflix, c'est que JJ et Kiara finissent en couple.

Eh oui, car dans Outer Banks, il n'y a pas que l'histoire d'amour entre John B (Chase Stokes) et Sarah Cameron (Madelyn Cline). Il y a aussi la romance entre Kiara (Madison Bailey) et Pope (Jonathan Daviss) qui se termine par une rupture et une complicité plus qu'amicale entre Kiara et JJ (Rudy Pankow). Même les créateurs ont avoué que JJ et Kiara pourraient se rapprocher dans une possible saison 3.

Mais qu'en pensent Madison Bailey qui incarne Kiara et Rudy Pankow qui joue JJ ? Ils se sont confiés sur l'avenir des deux Pogues à Us Weekly. "Je pense que s'il y a des scènes qui les rapprochent vraiment, alors pourquoi pas ? Mais je ne pense pas que vous ayez encore vu assez de scènes où ils ne sont que tous les deux" a expliqué Madison Bailey. "Kiara peut toujours finir avec n'importe qui à ce stade" a-t-elle précisé, "Kiara a besoin de se découvrir d'abord" "En tant que fan, je pense que Kiara et Sarah devraient explorer davantage. Renversons complètement le scénario. Pourquoi pas ?!".

Rudy Pankow (JJ) pense que son perso s'est senti "à l'écart" dans la saison 2

L'acteur Rudy Pankow a lui aussi réagi. Il a d'abord expliqué que dans la saison 2 d'Outer Banks, JJ était dans l'incompréhension. "Je pense qu'il y a une discussion avec Pope. Il y a une discussion avec Ki, un peu comme, 'Qu'est-ce qui se passe exactement ? Je suis ton ami aussi'" a-t-il indiqué, "Je pense qu'il se sent un peu à l'écart et se demande ce qui se passe ici. Je pense que ce qui se passe dans la saison 2, c'est que JJ se concentre vraiment sur la sécurité des choses et aussi sur la restitution. Donc oui, je pense qu'il y a beaucoup d'autres facteurs qui se passent avec JJ".

"Je pense qu'il y aura un moment et un endroit pour avoir cette discussion", celle sur le fait qu'ils sont plus que des amis, "mais ce n'est pas encore le cas, parce qu'il y a tellement d'autres choses auxquelles il doit faire face".