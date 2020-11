OSS 117 3 : Hubert sera "plus con que jamais" dans un film d'une "extraordinaire irrévérence"

2021 ne marquera pas uniquement l'arrivée possible d'un vaccin contre le Covid-19 , cette nouvelle année sera également l'occasion pour Hubert Bonisseur de La Bath d'effectuer son grand retour au cinéma. En février prochain, Nicolas Bedos et Jean Dujardin dévoileront en effet OSS 117 - Alerte rouge en Afrique Noire, la nouvelle aventure déjantée de notre agent secret français préféré.

Un film toujours aussi irrévérencieux

Un épisode très attendu des fans de cette franchise, mais également craint. Ces dernières années, la société a en effet évolué et le rapport à l'humour et aux blagues n'est plus le même qu'en 2009, date de sortie du précédent film. De fait, faut-il ainsi s'attendre à un ton différent ? A un Hubert plus lisse ? A priori, la réponse est... non.

Invité de l'émission Laissez-vous tenter (RTL) cette semaine, Nicolas Bedos - qui a succédé à Michel Hazanavicius derrière la caméra, a promis que Gaumont (producteur) n'a "absolument pas privé le film de son extraordinaire irrévérence." A en croire le réalisateur, le héros sera donc "plus con que jamais" et l'équipe ne se serait absolument pas bridée au moment du tournage, "Avec Jean, il nous arrivait parfois sur le plateau de nous dire : 'Ça fait du bien' !"

OSS 117 3 ? "Un acte de résistance"

Nicolas Bedos l'a ensuite rappelé, il ne supporte pas ces nouvelles injonctions que l'on tenterait d'imposer à l'humour aujourd'hui, "Ca va à toute vitesse, cette espèce d'autocensure et de naphtaline morale qui s'abat sur nos sociétés. Elle a jamais été aussi forte que maintenant. Et elle est encore plus forte que l'année dernière..." Aussi, il a visiblement pris un malin plaisir à braver les interdits et le résultat n'en serait que plus unique, "C'est un acte de résistance aujourd'hui, de réaliser un film comme OSS 117. (...) Je l'ai montré à ma mère. La première chose qu'elle m'a dit c'est 'Vous êtes courageux les gars' !"

Le résultat sera-t-il à la hauteur de ces promesses ? A trop vouloir jouer les irrévérencieux, OSS 117 va-t-il se perdre ? A suivre.