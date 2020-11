Covid-19 : un vaccin enfin trouvé ? L'annonce de Pfizer et BioNTech qui redonne un peu d'espoir

Vous en avez marre d'être confiné avec vos frangins ou votre conjoint ? Ca vous frustre de réaliser que vous avez passé 5 ans de votre vie à porter un appareil dentaire pour finalement cacher votre bouche derrière un masque ? Vous n'en pouvez plus de télé-travailler pendant que votre voisin écoute à fond CNews le matin et Rires et chansons l'après-midi ? Bonne nouvelle, tout ceci pourrait bientôt faire partie de l'histoire ancienne.

Enfin un vaccin contre le Covid-19 ?

Cela vient d'être annoncé ce lundi 9 novembre, un premier véritable vaccin porteur d'espoir dans la lutte contre le Covid-19 serait sur le point d'être trouvé. D'après les laboratoires Pfizer (USA) et BioNTech (Allemagne), qui ont collaboré sur cette recherche, la phase 3 de leurs essais (dernière étape avant une possible homologation, réalisée auprès de milliers de volontaires) aurait permis de constater que leur vaccin serait efficace à 90%.

A en croire les premières informations, il s'agirait d'un vaccin en 2 étapes (deux doses distribuées avec plusieurs jours d'écart) qui aurait bénéficié de résultats concluants sur 28 jours. A l'heure actuelle et alors que certains ex-malades du Covid arrivent aujourd'hui à être de nouveau contaminés, il est encore difficile de savoir combien de temps ce vaccin serait efficace et surtout, s'il le serait à parts égales pour toute la population, même les personnes les plus à risque face au virus. Enfin, les possibles effets secondaires sur le long terme sont logiquement là aussi compliqués à prévoir pour le moment.

Rendez-vous en 2021

Ces questionnements ne semblent néanmoins pas inquiéter Albert Bourla, le président-directeur général de Pfizer. Il faut dire qu'avec un taux d'efficacité estimé à 90% - là où les chiffres du vaccin contre la grippe seraient plus bas en fonction de ses formes (50 à 60% pour H1N1, 60 à 70% pour la type B, 40 à 45% pour H3N2), les chercheurs ont de quoi avoir le sourire. "Nous pensons que cette étape représente un pas en avant significatif pour le monde dans notre bataille contre le Covid-19. Le premier ensemble de résultats de notre essai de vaccin Covid-19 de phase 3 fournit la preuve initiale de la capacité de notre vaccin à prévenir le Covid-19" a-t-il ainsi déclaré dans un communiqué.

Cependant, malgré cette bonne nouvelle, il est inutile de vous enflammer. Premièrement, le vaccin n'a pas encore obtenu l'homologation pour espérer être produit en masse et cela pourrait prendre plusieurs semaines. Deuxièmement, le temps que celui-ci soit produit, distribué et utilisé, il devrait se passer de nombreux mois (seulement 50 millions de doses pourraient être disponibles dans le monde d'ici la fin de l'année). Enfin, troisièmement, rien ne dit que le virus ne va pas encore muter entre temps. Après tout, l'hiver n'est toujours pas arrivé...

Bref, si vous ne savez toujours pas quoi demander au Père Noël cette année, un "vaccin efficace et rapide" serait une bonne idée...