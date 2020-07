OSS 117 3 : premières infos sur l'histoire dévoilées, Nicolas Bedos ne craint pas les indignations

Rendez-vous en Afrique pour OSS 117

En 2021, 12 ans après sa dernière aventure dans OSS 117 Rio ne répond plus, Hubert Bonnisseur de la Bath effectuera son grand retour au cinéma dans le film Alerte rouge en Afrique noire signé Nicolas Bedos et toujours porté par Jean Dujardin. Un projet très attendu des fans, qui verra l'agent français se ridiculiser une nouvelle fois comme il en a si bien l'habitude.

A l'occasion d'un entretien accordé à Première, Nicolas Bedos a en effet accepté de dévoiler le synopsis de ce film jusque-là gardé secret. Au programme cette fois ? "OSS 117 est allé sauver un régime de la Françafrique dans les années 1980 et aider le président à prendre le dessus sur les rebelles." Or, comme l'a aussitôt précisé le réalisateur, "C'est un mauvais combat. Et il va le perdre." Bref, notre agent préféré changera peut-être de décennie, mais il sera toujours le même.

Un risque d'indignations ? Nicolas Bedos optimiste

Par ailleurs, là où le thème de cette histoire peut apparaître sensible aujourd'hui à l'époque du mouvement Black Lives Matter qui voit le traitement des personnes de couleur être de plus en plus scruté afin de mettre fin au racisme insidieux, Nicolas Bedos a affirmé ne pas être inquiet des retours. Toujours auprès de Première, le cinéaste a confié être conscient qu'il y "aura forcément des indignations", mais qu'il se sentait également "totalement prêt avec toute la sincérité et la bienveillance du monde à répondre à toutes les questions".

Le compère de Jean Dujardin a tenu à le rappeler, "OSS 117 est une satire tellement complète du connard. Il y a tellement tous les sujets qui y sont abordés par le prisme de la moquerie, de la satire que cela me paraîtrait difficile de montrer du doigt ceci ou cela à moins de dire que l'on n'a plus le droit du tout de faire la satire de quoi que ce soit..."

Autrement dit, la nouvelle mission d'OSS 117 ne sera peut-être pas de nous faire rire mais de convaincre le public que l'on peut rire de lui.