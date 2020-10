OSS 117 3 : Jean Dujardin s'amuse dans un premier teaser prometteur

C'est dans 177 jours - le 3 février 2021, qu'Hubert Bonisseur de la Bath effectuera son grand retour au cinéma dans le film OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire. Toujours porté par Jean Dujardin mais réalisé cette fois-ci par Nicolas Bedos en remplacement de Michel Hazanavicius, ce nouvel épisode nous promet une aventure aussi improbable que déjantée.

OSS 117 toujours aussi parfait

C'est en 1981 que l'action prendra place cette fois. Une nouvelle décennie pour l'agent français le plus spécial de toute l'organisation, et un nouveau rôle. Et pour cause, en plus d'être encore une fois contraint de sauver le monde à travers une mission "plus délicate, plus périlleuse et plus torride que jamais", il aura également pour objectif de former et faire équipe avec un collègue issu de la nouvelle génération : OSS 1001 (interprété par Pierre Niney).

Cependant, n'allez pas imaginer que notre cher Hubert Bonisseur de la Bath a pris un coup de vieux depuis son dernier film. Au contraire, on peut le découvrir dans un premier teaser, le personnage de Jean Dujardin sera toujours aussi talentueux, sans gêne, surprenant et drôle, "Haaaa... c'est original !".

S'il nous fallait une ultime raison de vouloir en finir au plus vite avec 2020 pour enfin arriver à 2021, on vient de la trouver !