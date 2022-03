Orelsan et Vald, bientôt un album en commun ? La blague peut vraiment devenir réalité

Orelsan : après son feat. avec Vald, un album commun ? Il lance l'idée d'un nom pour le duo

L'interprète de Basique, Défaite de famille, Paradis ou encore Civilisation a donné des concerts à l'AccorHotels Arena de Paris (ex Bercy), entre le 15 et le 19 mars 2022. Et pendant ses shows, Orelsan a invité des guests sur scène : Gringe (avec qui il forme les Casseurs Flowters), Oxmo, Vald, Damso, Ibeyi ou encore Fuckin Fred. Le vendredi 18 mars 2022, c'était Vald qui avait rejoint Orelsan pour chanter le titre Péon, leur featuring.

Sur son compte Instagram, le V a remercié le rappeur : "Merci @orelsan pour l'invit' à Bercy c'était le feu !! (Surtout si tu veux qu'on fasse un album en commun t'hésites pas à me le dire)". Avec cette légende, de nombreux internautes ont commencé à croire à la blague, se demandant si un album en commun entre Orelsan et Vald était possible. Et au final, la vanne pourrait bien devenir réalité.