NRJ12 : Nabilla Benattia dans une nouvelle émission à Dubaï et un retour du Mad Mag ?

Pour rappel, la it girl avait déjà eu des émissions sur NRJ12, dans lesquelles les caméras la suivaient dans sa vie : Allô Nabilla - Ma famille en Californie, Allô Nabilla - En famille à Paris, Allô Nabilla - En famille à Tokyo, Allô Nabilla - Nos fiançailles à Marrakech et Les Incroyables Aventures de Nabilla et Thomas en Australie.

"NRJ12 hésite aussi à faire revenir le Mad Mag"

Et alors que Nabilla Benattia Vergara serait en froid avec son frère Tarek Benattia, la prod envisagerait quand même de peut-être l'inclure lui et sa femme : "D'ailleurs, la production aimerait faire venir Tarek et Camélia sur le tournage. Mais ça ne risque pas de se faire suite à leur litige et aussi, car ils vont prochainement être sur TFX dans Mamans & Célèbres". Eh oui car effectivement, même si rien n'est confirmé, Tarek et Camélia seraient au casting de Mamans & Célèbres.