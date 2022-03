Mamans & Célèbres : Tarek Benattia et sa femme Camélia au casting ? "Ils vont faire exploser la vérité"

Mamans & Célèbres : Tarek Benattia, le frère de Nabilla au casting ?

Les mamans sont nombreuses dans Mamans & Célèbres sur TFX ! Alors que vous pouvez toujours suivre le quotidien de Stéphanie Clerbois, Emilie Nef Naf, Julia Paredes, Kelly Helard, Jesta, Hillary ou encore Martika et de leurs enfants, deux mamans sont de retour : Julie Ricci et Cindy Poumeyrol. Et il y a aussi deux nouvelles mamans : Eloïse (avec Nacca et leur premier enfant à naître) et Daniela Martins (avec son compagnon Julien, leurs enfants Eléa, Valentin et leur bébé Martin).

Mais il pourrait aussi y avoir le petit frère de Nabilla Benattia dans Mamans & Célèbres. Tarek Benattia et sa femme Camélia pourraient intégrer le casting avec leur fils Liiam et leur deuxième enfant qui est encore dans le ventre de la maman pour l'instant.