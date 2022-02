Mamans et célèbres : voici les deux nouvelles mamans qui rejoignent le casting

C'est la reprise pour Mamans et célèbres ! TFX a annoncé que le programme reviendrait avec de nouveaux épisodes inédits à partir du 14 mars 2022 à 17h. Elles sont célèbres, stars des réseaux sociaux, mais surtout mamans ! Parmi elles, on retrouve Emilie Nef Naf , Julia Paredes, Kelly Helard, Hillary Vanderosieren, Martika Caringella, Jesta Hillman, Rym Renom, qui a donné naissance à son deuxième enfant, Alizée, Maeva Martinez, Sarah Machet et Stéphanie Clerbois, et on peut suivre leur quotidien et celui de leur petite famille. Pour cette nouvelle saison, deux mamans du programme seront aussi de retour : Julie Ricci et Cindy Poumeyrol. Mais, les téléspectateurs auront également la surprise de découvrir deux nouvelles célébrités au casting !

Daniela Martins et Eloise Appelle au casting

Daniela Martins et son compagnon Julien sont déjà parents de deux enfants enfants : Eléa 5 ans et Valentin 3 ans. Et la famille va s'agrandir ! Les caméras ont suivi la grossesse de l'ancienne candidate de Secret Story 3. De l'annonce à la rencontre du bébé avec ses frères et soeurs, nous assisterons à des moments forts en émotion ! Enceinte, Daniela est toujours aussi active. Elle continue son métier d'influenceuse, développe sa marque de sac et s'apprête à sortir son premier livre.

Les téléspectateurs pourront aussi suivre la grossesse d'Eloïse Appelle. L'ancienne candidate des Marseillais et son compagnon Nacca attendent leur premier enfant. Nous assisterons à l'annonce bluffante du sexe du bébé avec une arrivée incroyable en hélicoptère. Le couple emmènera aussi les téléspectateurs dans ses valises pour ses dernières vacances avant bébé à Dubaï.