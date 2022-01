Les Anges : une saison All Stars pour boucler la boucle ? Rémi Notta est chaud et évoque son casting rêvé

Les Anges All Stars de retour avec Rémi Notta au casting ? Il "n'a pas été contacté" pour l'instant

Depuis Les Anges 12 et Les Vacances des Anges 4, il n'y a plus eu de saison des Anges sur NRJ12. Mais il pourrait finalement y avoir un retour des Anges All Stars. La Grosse Equipe (la boîte qui produit le programme) et Fabrice Sopoglian (le parrain historique des Anges) voudraient faire une dernière saison All Stars aux Etats-Unis avec Jazz Correia, Nabilla Benattia, Loana, Ayem Nour, Amélie Neten, Rémi Notta ou encore Benjamin Kalifa au casting.

PRBK a contacté Rémi Notta pour savoir s'il avait déjà été contacté par la production des Anges pour intégrer cette saison All Stars qui serait en projet. Celui qui était dans Les Anges 10, Les Anges 11 ou encore Les Vacances des Anges 3 nous a répondu : "J'ai pas été contacté du tout", donc "je sais pas si je fais partie des All Stars".

"Un petit retour en télé me plairait bien", avec "Toto, Raphaël et Sarah Fraisou"

Mais si jamais Rémi Notta est contacté pour revenir, il ne dirait pas non. Au contraire, le candidat de télé-réalité et influenceur sur les réseaux accepterait de faire un come-back à la TV. "Un petit retour en télé me plairait bien" a confié le Marseillais, "pourquoi pas y participer, un petit retour peut être sympa après trois ans d'absence". Pour rappel, il s'était fait connaître du public dans Secret Story 9, avant d'intégrer Les Marseillais South Africa, Moundir et Les Apprentis Aventuriers, Les Marseillais VS Le Reste Du Monde 2 ou encore La Villa des Coeurs Brisés 3.

Avec quels candidats emblématiques des Anges aimerait-il faire son retour ? Rémi Notta nous a confié : "Bien évidemment si je retourne, j'aimerais retrouver Toto, Raphaël et Sarah Fraisou". Reste à savoir s'ils seront contactés de leur côté pour cette éventuelle saison All Stars.

