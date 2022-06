Nouvelle école sur Netflix : les comptes Instagram des candidats qui seront jugés par SCH, Shay et Niska

Nouvelle école, ça arrive ce jeudi 9 juin 2022 sur Netflix ! SCH (qui a récemment sorti son cocktail avec féfé), Shay et Niska seront les membres du jury de cette nouvelle émission qui fait partie des nouveautés sur Netflix. C'est une compétition entre nouveaux talents du rap, un peu façon The Voice ou Nouvelle Star mais pour les rappeurs. SCH, Shay et Niska devront rechercher les futures stars du rap et le gagnant ou la gagnante remportera 100 000 euros de gains !

E attendant de mater les épisodes sur la plateforme de streaming, découvrez les comptes Instagram des candidat(e)s de Nouvelle école !

B.B. Jacques