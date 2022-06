SCH lance féfé x 19 avec Le Syndicat, un cocktail en canette qui va te faire kiffer cet été (interview)

Cela a pris "1 an" entre l'idée et le produit fini, dont "6 mois de conception" nous a précisé le rappeur. "Le hard seltzer, c'est à base de vodka" mais "on a voulu arriver à contre-pied de tout ça, donc on a choisi le cognac, qui est un alcool qui fait partie de notre patrimoine, c'est 100% français et la majorité du cognac est exportée donc on s'est dit 'c'est con, personne boit du cognac en France, alors que c'est un alcool super noble" a indiqué le S, "et après, je voulais faire des parallèles avec ma musique. J'ai toujours kiffé la rose et j'ai jamais pu trouver en épicerie ou en grande surface des boissons aromatisées à la rose, j'avais cette frustration en moi. J'ai donc évoqué la rose". Quant au galanga, c'est Thibault Massina qui lui a dit "j'ai mieux que le gingembre, j'ai son cousin : le galanga. Dès qu'il m'a dit galanga, je me suis dit : 'Mais attends, c'est un nom d'album, c'est pas possible'". Et c'est comme ça qu'est né féfé x 19 !

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.