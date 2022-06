Nouvelle école : Juss dévoile enfin d'où vient sa cicatrice qui "n'est pas de la trottinette"

Ça y est, Nouvelle école, le concours de rap de Netflix, c'est terminé. Ce jeudi 23 juin 2022, lors de la grande finale dont nous vous avons proposé les meilleurs moments en tweets, Shay, Niska et SCH ont enfin annoncé le nom du gagnant des 100 000 euros en jeu.

Cette adaptation française de Rhythm + Flow a cartonné et certains candidats ont fait le buzz sur la toile. Une battle entre deux a d'ailleurs beaucoup fait parler. Juss, un jeune rappeur de 18 ans, est lui aussi devenu un vrai phénomène des réseaux sociaux. Sa présentation face à Soso Maness et SCH est beaucoup reprise sur TikTok. En effet, lorsque le premier cité lui a demandé d'où venait sa cicatrice sur le visage, le jeune artiste a voulu garder le mystère et lui a répondu : "Ah ça, c'est pas de la trottinette". Une répartie qui a autant amusé qu'intrigué le public.

Dans une interview accordée à Brut, Juss a enfin révélé pourquoi il avait cette cicatrice. "La marque sur ma joue ? Ah purée celle là elle a tourné ! Comme je l'ai dit dans l'émission 'c'est pas de la trottinette'. C'est la vie on va dire. Au moment où on a tourné l'émission, j'étais dans une période assez compliquée. Et voilà ça venait d'une bagarre, comme il y en a eu plein. Comme plein de personnes ont vécu. Au moment de tourner pour Netflix ils m'ont dit de sortir cette petite vanne par rapport à ça, que je leur avait sorti en loge un peu avant. Donc je l'ai ressorti au Vélodrome et ça les a fait kiffer".

