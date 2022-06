Quiz Nouvelle école : connais-tu vraiment SCH, Niska et Shay ?

Nouvelle école a débarqué ce jeudi 9 juin 2022 sur Netflix. L'émission est la version française de Rhythm + Flow. Ici, Cardi B, T.I et Chance sont remplacés par Shay, SCH et Niska. Les trois jurés représentent respectivement la Belgique, Marseille et Paris.

De freestyles en battles, les rappeurs qu'ils ont sélectionnés et dont vous pouvez retrouver tous les comptes Instagram, s'affrontent pour gagner les 100 000 euros mis en jeu. Certains, comme Leys, tirent déjà leur épingle du jeu.

Mais es-tu un vrai pro du rap français et connais-tu parfaitement les trois membres du jury ? Découvre-le en répondant à notre quiz !