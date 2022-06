Leys (Nouvelle école) : la protégée de Niska déjà favorite sur Twitter, 4 infos pour ceux qui la découvrent

Leys est d'ailleurs déjà pas mal connue dans le rap game. Si tu débarques, voici 4 infos sur la rappeuse !

1. L'origine de son nom de scène

D'où vient le nom de Leys ? Il s'agit tout simplement d'un diminutif de son vrai prénom, Leslie. "J''ai voulu trouver quelque chose d'assez court et d'assez stylé." a-t-elle expliqué à Madame Rap. Si elle a auditionné pour Niska en banlieue parisienne, Leys est en fait originaire de Verdun et a beaucoup rappé à Reims. C'est finalement dans la capitale qu'elle s'est épanouie dans le rap. "Sur les réseaux, Reims est la dernière ville à me suivre, alors que la plupart des gens me connaissent. Il y a une forme de retenue. Ça ne s'est pas toujours bien passé alors j'ai préféré travailler avec ceux de Paris, ça m'a beaucoup plus fait avancer." a-t-elle confié à Yard.Média.

2. Elle a déjà fait Planète Rap

Planète Rap fait rêver de nombreux artistes. Eh bien Leys, elle, a déjà participé à l'émission de Fred Musa. Entre 2017 et 2019, elle a été plusieurs fois invitée dans le show de Skyrock, notamment par Chilla, Hayce Lemsi et Hornet la Frappe. Leys a également participé à de nombreux festivals et a même décroché le prix du jury des Inouïs du Printemps de Bourges en 2020.