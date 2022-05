TEST Les Apprentis Aventuriers 5 : quel aventurier es-tu ?

La dernière saison avait été annulée à cause de la crise sanitaire, mais depuis ce lundi 16 mai 2022, Les Apprentis Aventuriers sont bien de retour sur W9 avec une saison 5. Cette année, ils sont 14 candidats répartis en 7 équipes de deux à s'affronter pour remporter le titre et succéder à Manon et Julien Tanti, Julien Bert et Milla Jasmine, Ricardo Pinto et Fidji et Illan et Hilona.

Jessica Thivenin et Thibault Garcia (équipe rouge), Paga et Giuseppa (équipe bleue), Adixia et Simon Castaldi (équipe blanche) et Nicolo et Virginie (équipe jaune), Marwa et Kelegh (équipe orange), Marine El Himer et Adrien (équipe noire) et Océane El Himer et Christopher (équipe grise) sont présents sur la plage des Apprentis Aventuriers 5. Et les binômes de candidats donnent tout dans les épreuves présentées par Laurent Maistret, qui a remplacé Moundir à la tête de l'émission.

