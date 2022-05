QUIZ Les Marseillais au Mexique : as-tu bien suivi cette saison ? Retour sur les grands moments

QUIZ Les Marseillais au Mexique : as-tu bien suivi cette saison ? Comment s'appelait le nouveau candidat qui s'est fait passer pour l'ex de Giuseppa ? Qui a jeté des affaires de Cynthia par la fenêtre? Qu'est-ce que Greg a dit à Mélanie dans la nuit après avoir embrassé Maeva ? Qui Cédric a-t-il embrassé au jeu des problèmes, ce qui a fait péter un câble à Océane ? Qui a annoncé son départ de l'émission des Marseillais cette saison ? Quels animaux ont vu Maeva et Greg lors de leur date sur la plage ? Avec qui Manon Marsault Tanti était-elle en froid au début de cette saison ? Comment s'appelait la bookeuse des Marseillais au Mexique ? Non, tu n'as rien suivi des Marseillais au Mexique ! Tu as peut-être confondu avec La Villa des Coeurs Brisés 7 ? Ou alors tu regardes pas la télé-réalité. Alors tu as suivi cette saison, mais tu n'as pas vu tous les épisodes. T'as plus qu'à rattraper ce que t'as loupé en replay ! Alors toi les fratés, tu les connais ! Tu pourrais limite tenter la prochaine aventure des Marseillais tellement tu as bien suivi la saison au Mexique.