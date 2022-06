QUIZ Rap FR : sauras-tu reconnaitre ces rappeurs transformés en femme ?

Depuis quelques jours, un thread sur le rap FR tourne en boucle sur Twitter. On le doit à @Redwan_667, qui s'est amusé et a fait un gros taff pour transformer nos rappeurs français en version femme. Et le résultat est assez ouf. Il est même parfois très chaud de savoir quel artiste il avait pris comme modèle à la base. C'est à votre tour de jouer et d'essayer de découvrir quels rappeurs se cachent derrière ces visages de filles...

Sauras-tu reconnaitre ces rappeurs transformés en femme par @Redwan_667 ?

Retrouvez ci-dessous le thread complet de @Redwan_667 (et n'hésitez pas à le follow, il propose plein d'autres trucs cool !) :