Laeti : Validé saison 3, Hatik, premier album... La rappeuse se confie en interview (exclu)

Le milieu du rap macho ? "Pour que ça disparaisse, faut juste plus en parler et rapper tout simplement"

La saison 2 de Validé montre que le milieu du rap milieu est assez machiste. Il y a beaucoup plus de rappeurs que de rappeuses, qui en plus vendent moins. Mais les femmes arrivent de plus en plus à se faire leur place malgré les embûches. Un sujet fort que Laeti a évoqué avec nous : "Je sais pas mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, le fait de toujours reposer cette question, c'est comme si on avait envie que ça existe et que ça reste toujours ancré. Pour que ça disparaisse, faut juste plus en parler et rapper tout simplement".

La rappeuse se confie sur son premier album

L'étoile montante du rap a aussi parlé de son premier album. Un opus très attendu, surtout depuis la sortie de son clip Rider toute la night. "Ce sera le style de Laeti. En tout cas ce sera Laeti, ça parlera que de Laeti, ça racontera Laeti : mon passé, mon présent, tout ce que je suis" nous a-t-elle confié : "Dans mon album, je transmets vraiment tout ce qui vient de moi, de ce que je suis et de ce que je pense. C'est ce que je peux dire de mon album".

Et si la rappeuse ne donne pas plus de détails, c'est parce qu'elle nous a précisé : "Je sais que des fois je suis un peu timide, je parle pas forcément beaucoup dans les interviews parce que je pense que pour avoir des choses à dire, faut que ce soit des choses importantes. J'ai pas envie de parler quand ça sert à rien".