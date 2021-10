Validé saison 2 : qui a tué Apash et comment ça se termine ? Le récap 100% spoilers

La saison 2 de Validé, ça commence comment ?

Après plus d'un an d'attente, Franck Gastambide a enfin dévoilé la saison 2 de Validé. Elle débute un an après la terrible fusillade qui a tué Apash (Hatik). Ayant survécu au drame, William (Saïdou Camara) et Brahim (Brahim Bouhlel) ont décidé de lancer leur propre label nommé Apash Music, aidé de DJ Sno (Franck Gastambide) et Mastar (Sam's). Mais Cicheman (Dimitri Storoge) est décidé à détruire le label dans l'oeuf : il engage Yamar (Rachid Guellaz), lui promet de produire ses musiques s'il empêche Apash Music de s'imposer sur le marché.

Ils vont donc s'attaquer à Sara/LAlpha (Laetitia Kerfa), la nouvelle artiste signée par William et Brahim qui a un lourd passé. Nasser (Saïd Taghmaoui), son ex-compagnon et père de son fils, est en prison à Marseille et veut se venger car c'est à cause d'elle qu'il se retrouve en taule. Il va même jusqu'à kidnapper le petit garçon mais Sno et William aident Sara pour le récupérer. Autre grosse surprise : le retour de Mounir (Adel Bencherif) qui, en fait, n'est pas mort !

Voici le responsable du meurtre d'Apash

Avec tout ça, on en aurait presque oublié la fin choc de la saison 1 : la fusillade. Au départ, on a l'impression que tout le monde s'en fout complètement puisque le sujet n'est plus abordé... jusqu'à l'épisode 7. Brahim retrouve Karnage (Bosch) qui s'est introduit dans les locaux d'Apash Music. Il lui dévoile que c'est lui le responsable du meurtre. Vénère d'avoir vu Mastar au côté d'Apash lors du concert du final de la saison 1, Karnage a pété un câble et s'est attaqué aux trois amis. Dans toute la saison, il menace Mastar pour que ce dernier lui donne les 400 000 euros qu'il lui avait promis. Au final, Mastar finit par tuer Karnage d'une balle. Et ça, c'est réglé.

Comment se termine la saison 2 ?

Alors, comment se termine la saison 2 de Validé ? L'action reprend deux mois après la sortie de l'album de LAlpha qui a cartonné dans les bacs. Sara s'apprête à donner un concert philarmonique mais on comprend que Nasser a mis en place un plan pour la faire tuer. Une redite de la saison 1 ? Pas du tout. Car avec l'aide de Mounir, Sara a pris Nasser à son propre jeu : l'homme censé la tuer est assassiné tout comme Nasser, pendu dans sa cellule par son codétenu.

Une fin qui laisse donc la porte ouverte à une suite. Franck Gastambide a déjà annoncé qu'il souhaite mettre Validé en pause quelques temps avant de mettre une saison 3 en place.