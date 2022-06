Nouvelle Ecole : une battle part en vrille... Des propos racistes coupés au montage ?

Cette semaine, trois nouveaux épisodes de Nouvelle école, le concours de rap avec SCH, Shay et Niska en jurés, ont été dévoilés sur Netflix. Dedans, la battle entre les rappeuses KT Gorique et Someya a vrillé. Des insultes ont fusé et selon des twittos présents lors du tournage, des propos racistes auraient même été coupés au montage...

Nouvelle cole, message important prenez le temps de lire pic.twitter.com/QXSMppfZYw — Soumeya (@__Soumeya) June 16, 2022

Des propos racistes coupés au montage ? Ses explications ne suffisent pas pour certains internautes. Plusieurs affirment même que Soumeya devrait être contente du montage de Netflix, car des propos racistes de sa part auraient été coupés. Selon eux, la rappeuse aurait comparé KT Gorique à Mr. Popo, un personnages de Dragon Ball Z de couleur noire et aux traits exagérés. Une vanne qui est mal passée...

j'tais prsente lors de cette sance l et m a me fait bien rire qu'elle accuse la production netflix d'avoir modifi les montages alors qu'elle avait clairement tenues des propos RACISTES qui ont t coups https://t.co/dKFIUIJciq — Cyrielle (@itscyriellee) June 17, 2022