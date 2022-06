Nouvelle école : Myra le forceur, chaton de la street... 11 tweets qui nous ont fait rire après les 4 premiers épisodes

Nouvelle école, c'est le nouveau programme de Netflix où Paris, Marseille et Bruxelles (ou plutôt toute la Belgique) s'affrontent pour trouver LE nouveau talent qui va tout péter dans le rap francophone. Pour ça, la plateforme a misé sur trois poids lourds du game : Niska pour la capitale, SCH pour le Sud, et Shay pour nos voisins belges. A eux, entourés de guests bien lourds (Jul, Tiakola, Ninho, Soso Maness, Gradur et bien d'autres attendus) de sélectionner/recaler ceux qui prétendent à la victoire et aux 100K€ qui vont avec.

Lancée ce jeudi 9 juin 2022, Nouvelle école propose pour le moment 4 épisodes. Et si, logiquement, le rap show ne fait pas le même démarrage canon que Stranger Things saison 4, il y a déjà pas mal de réactions sur les réseaux sociaux. Quelques favoris se démarquent déjà, à l'image de Leys, qui passe de la meuf timide à une vraie vénère dès qu'elle prend le mic. Mais c'est loin d'être la seule parmi tous les candidats à faire parler.

Sur Twitter, ça juge les choix en validant ou en pleurant (rendez-nous White N et Ben PLG !), ça taille les candidats (Myra prend cher avec son forcing 2000), ça juge Shay (elle fait l'unanimité sur son physique mais sa sélection casse des têtes)... Le démarrage de l'émission est en tout cas prometteur et on n'attend qu'une chose, voir la suite.

En attendant, voici une sélection des 10 tweets qui nous ont le plus fait rire.