Stranger Things saison 4 : quelle fin pour la partie 1 ? Le résumé 100% spoilers si t'as la flemme de voir les épisodes

Comme si ce n'était déjà pas assez compliqué, Max (Sadie Sink) découvre qu'elle est la nouvelle cible de Vecna et qu'elle est destinée à mourir. En parallèle, Robin (Maya Hawke) et Nancy (Natalie Dyer) enquêtent sur Victor Creel, un homme interné pour avoir tué sa famille mais dont l'histoire est étrangement similaire aux victimes de Vecna. Elles découvrent que Victor s'en est sorti... grâce à une chanson qui passait en fond lors de l'attaque de ses proches. Et magie : grâce au pouvoir de la musique (oui oui), Max réussit elle aussi à se sauver de Vecna et c'est le soulagement général pour le groupe aka Steve (Joe Keery), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin), Nancy et Robin.

Mais les ennuis ne sont pas terminés : ils viennent en aide à Eddie et, sur les traces de Vecna et de la famille vers l'Upside Down, Nancy, Robin, Eddie et Steve se retrouvent par erreur coincés de l'autre côté. On a même failli en chialer quand on a cru perdre Steve (rassure-toi il va bien !). Par contre, on n'est pas aussi serein pour Nancy.

>> Stranger Things saison 5 : "La fin de la série est un peu triste", Noah Schnapp (Will) se confie <<

A Lenora

Joyce (Winona Ryder), Jonathan (Charlie Heaton), Will (Noah Schnapp) et Eleven (Millie Bobby Brown) ont quitté Hawkins pour Lenora en Californie et franchement, c'est un peu la dépress'. Jonathan est devenu accro au cannabis et Eleven/Jane est la cible de bullies au lycée. Elle pense que ça va aller mieux quand Will (Finn Wolfhard) débarque pour les vacances mais PAS DU TOUT. A bout, elle attaque une mean girl et la frappe avec un patin (pas cool) et se fait arrêter par les flics (pas cool non plus).

La VDM d'Eleven

Mais ce n'est que le début des problèmes puisque Eleven retrouve ensuite une personne qu'elle ne voulait plus voir : le fameux "Papa". Le but de ce dernier ? Lui redonner les pouvoirs qu'elle a perdus pour combattre Vecna qui sème le chaos à Hawkins. Et y-a-t-il un meilleur moyen pour ça que de lui faire revivre les pires événements de ses années passées au laboratoire d'Hawkins ? Via ses souvenirs, El' se souvient de son entraînement et de l'assistant chelou de "Papa" (coucou Jamie Campbell Bower). Mais surtout, El revit ses traumatismes passés et passe plusieurs fois à côté de la mort.