Ben PLG (Nouvelle Ecole) répond à Shay en chanson après avoir été éliminé, et il est bien vénère

Côté flow, c'est lourd, et côté paroles aussi. "J'remets ma main dans la veste (Je sens) / Le froid du flash et du tournevis / J'ai toujours ce trou dans la tête (Han)" lâche-t-il, "J'suis l'meilleur rappeur de la Terre (Ouh) / Si j'le pense pas, qui va m'sortir de la merde ? (Qui ?) / On est plus à un exploit près, 2008, j'marche en Airness dans la tess / J'mе sens frais, j'sens qu'j'vais monter lеs marches une par une / 2022, là j'ai plus d'lacunes, pas au top, donc j'ai plus d'excuses, la rue / Nous à câliner, donner à boire, pas à diner / Apprit qu'c'est la monnaie le vrai but / L'honneur et la reput', moi j'te dis qu'la rue, c'est une vraie pute".

Shay valide finalement Ben PLG, les twittos aussi en sont fans

En voyant le clip de Ben PLG, Shay a visiblement regretté de sa décision... "Whaaat" a-t-elle commenté sur Twitter, en ajoutant des émojis flammes pour valider le son ! Elle serait donc plus fan de cette musique que de son freestyle.