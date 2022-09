Non, Jordan Mouillerac n'est pas célibataire : voici la vraie partenaire du danseur de Danse avec les stars 2022

Après être allé en finale avec Bilal Hassani - qui a depuis rejoint le jury de DALS pour la saison 12 - Jordan Mouillerac est en moins bonne position dans Danse avec les stars 2022. Lors de sa première apparition avec Eva Queen, le duo n'a reçu que 21 points, se plaçant parmi les derniers. Il est donc possible que le danseur pro qui avait fait une apparition dans une autre émission culte ne soit pas aussi présent sur nos écrans que l'an dernier et c'est bien dommage...

Avec qui Jordan Mouillerac est-il en couple ?

Dans la vie, l'ex-partenaire de Hapsatou Sy et Carla Ginola est en couple et 100% amoureux. Sur son compte Instagram, il s'affiche régulièrement avec sa compagne, Jessica. Le danseur a posté leur première photo de couple en juillet 2021 mais a, au fil des mois, supprimé plusieurs photos où il apparaissait avec celle qui partage sa vie. Jordan et Jessica seraient en fait en couple depuis fin 2020, puisqu'ils ont fêté leur 1 an de couple en octobre 2021. La bombe qui est brune aux yeux bleus est maman d'une petite fille, née d'une précédente union.