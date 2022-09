Danse avec les stars 2022 : Bilal Hassani répond cash à ceux qui disent qu'il n'a pas sa place dans le jury

Le premier épisode de Danse avec les stars 2022, diffusé ce vendredi 9 septembre sur TF1, n'a pas vraiment fait l'unanimité chez les téléspectateurs. Dans ce premier prime, ils ont pu découvrir les prestations des six premiers candidats et de leurs partenaire : Anggun et Adrien Caby, Amandine Petit et Anthony Colette, Thomas Da Costa et Elsa Bois, Billy Crawford et Fauve Hautot, Eva Queen et Jordan Mouillerac et David Douillet et Katrina Patchett. Ce sont ces derniers qui ont été éliminés.

Le public a également pu voir le nouveau jury, composé de Chris Marques, François Alu, Marie-Agnès Gillot et Bilal Hassani, à l'oeuvre pour la première fois. Depuis qu'il a été annoncé parmi les juges, le chanteur est la cible de nombreuses critiques. Les fans du concours de danse ne le trouvent pas légitime et il s'est encore fait attaquer lors de cette première soirée.

"On ne demande pas à tout critique culinaire d'être un chef dans un restaurant étoilé"

Dans une interview accordée à 20 Minutes, celui dont le salaire a fuité a répondu cash à ceux qui ne le trouvent pas à sa place. "Je n'y vais pas avec la prétention de dire que j'ai les mêmes attentes techniques que Chris Marques, mais il est toujours là, on sera complémentaires", débute Bilal Hassani, avant de préciser : "Les gens ne savent pas que j'écris et co-chorégraphie tous mes clips et concerts et que je suis au conservatoire depuis que j'ai 5 ans. J'ai dansé toute ma vie même si je ne suis pas un danseur professionnel".

"On ne demande pas à tout critique culinaire d'être un chef dans un restaurant étoilé. Je vais essayer de donner mon regard artistique et d'aiguiller chaque candidat vers la réussite au niveau de l'interprétation", conclut-il.