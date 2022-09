Danse avec les stars 2022 : les salaires des candidats fuitent, et la crise semble toucher tout le monde !

Vous trouvez que le casting de la saison 12 de Danse avec les stars, qui débute ce vendredi 9 septembre 2022 sur TF1, ne fait pas assez rêver ? Vous avez été obligé de checker les pages Wikipédia de chacun pour savoir qui étaient les candidats de cette année ? Vous n'êtes pas seul, il suffit de faire un tour sur les réseaux sociaux pour découvrir des milliers d'internautes prêts à renommer l'émission en Danse avec des inconnus.

Pas de gros salaires pour Danse avec les stars 2022 ?

Malgré tout, s'il est désormais ironique de constater que les danseurs et danseuses du programme sont plus connu(e)s du public que les candidats, sachez que cela arrangerait possiblement TF1. La raison ? Un casting moins étoilé = une grille de salaires moins élevés.

Aussi, là où par le passé Pamela Anderson aurait touché un chèque de 400 000€ pour sa participation et que Djibril Cissé aurait été payé près de 250 000€, aucun salaire ne dépasserait cette année les 6 chiffres. D'après le magazine Public, le plus gros cachet tournerait aux alentours de 80 000€ et concernerait logiquement Anggun et Billy Crawford.

Qui va gagner combien ?

Et ensuite ? David Douillet - qui a probablement des impôts à payer pour enchaîner autant d'émissions depuis quelques années (Top Chef, Mask Singer ou encore Les Traîtres) aurait réussi à négocier un salaire à hauteur de 60 000€. De son côté, et c'est plutôt une surprise, la rappeuse Eva Queen devrait voir la somme de 50 000€ être versée sur son compte en banque, soit 10 000€ de plus que l'humoriste Florent Peyre qui cartonne pourtant sur scène et 20 000€ de plus que l'acteur Théo Fernandez au casting des Tuche, l'une des plus grosses sagas cinématographiques françaises du moment.

Enfin, l'influenceuse/TikTokeuse Léa Elui devrait repartir avec un chèque de 40 000€, tandis que la chanteuse Carla Lazzari, l'aventurière de Koh Lanta Clémence Castel et le chanteur Stéphane Legar se seraient vus accorder la somme de 20 000€.

Au final, le moins bien payé de toute la troupe devrait être celui que les téléspectateurs de TF1 connaissent pourtant le mieux : Thomas Da Costa. Toujours d'après Public, le comédien d'Ici tout commence ne devrait gagner que 15 000€ grâce à l'émission. Une façon pour la production d'éviter les accusations de favoritisme ?

Chute libre également pour les salaires des danseurs et jurés ?

Pour l'anecdote, sachez que les salaires des danseurs / danseuses, parmi lesquelles il y aurait déjà de grosses tensions en coulisses, devraient là aussi connaître une énorme baisse cette année. Il se murmure par exemple que Fauve Hautot, gagnante la saison dernière, passerait de 150 000€ à 60 000€ selon le magazine.

De même, les jurés ne devraient pas être épargnés par la crise économique actuelle. François Alu passerait ainsi de 100 000€ à 80 000€, et Bilal Hassani, nouveau venu, pourrait devoir se contenter de 50 000€, là où le cachet de la danseuse étoile Marie-Agnès Gillot, nouvelle aussi, grimperait à l'inverse à 100 000€. Oui, ça pourrait faire grincer quelques dents... si ces chiffres sont bien réels et simplement inventés.