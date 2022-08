Danse avec les stars 2022 : le casting fracassé, "Même nous, les danseurs, on est déçu !"

Le Morning sans filtre porte bien son nom. A la tête de cette nouvelle matinale sur Virgin Radio ? Guillaume Genton, aka l'homme qui dépense 20 000€/mois, bien connu des téléspectateurs de TPMP. Pour sa première à l'antenne ce lundi 29 août, le chroniqueur de Cyril Hanouna est revenu sur le casting de Danse avec les stars 2022. "Un casting nul" selon lui. Un avis dur et cash ? Oui, mais aussi partagé par Silvia Notargiacomo, l'ex-danseuse pro qui a quitté le show de TF1 en 2016.

Lancée par Guillaume Genton sur le sujet, "Ce casting, c'est pas possible ?", elle ne se fait pas prier pour dire ce qu'elle en pense de ce Danse avec les stars 2022 : "Non, c'est pas possible ! Comme chaque année malheureusement, c'est toujours la même chose... Même nous, les danseurs, on est déçu !".

Quant au grand débat de savoir si les danseurs sont finalement plus connus que les candidats, pour Silvia Notargiacomo, pas de doute : "C'est ce qu'il se passe à chaque fois malheureusement... Nous on prend de l'ampleur parce qu'on prend de la visibilité chaque année et on reste quand même fixe. Et puis les célébrités ont sûrement besoin d'un renouveau donc voilà...". Elle compare même les participants à des retraités : "Pour participer à Danse avec les stars, il faut beaucoup de temps en tant que célébrité, donc il faut presque être à la retraite".

Une phrase un peu abusée quand on regarde le casting : de la chanteuse Eva à Amandine Petit en passant par Clémence Castel ou encore Léa Elui, ça ne sent pas encore la soupe et les couches pour adultes...