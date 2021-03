Nomadland récompensé aux Golden Globes 2021 : victoire historique pour la réalisatrice Chloé Zhao

En quoi les victoires de Nomadland aux Golden Globes 2021 sont historiques ?

Mais pourquoi les 2 prix de Nomadland remportés aux Golden Globes 2021 sont-ils historiques ? Parce que c'est la première fois qu'une femme gagne le prix de "meilleur film dramatique" aux Golden Globes. Cela n'était jamais arrivé. C'est donc une victoire historique ! Et en plus, Chloé Zhao, qui a réalisé Nomadland, est seulement la deuxième réalisatrice à avoir remporté le prix de "meilleure réalisation" aux Golden Globes. La première était Barbara Streisand pour Yentl en 1984.

La cinéaste est aussi la première femme d'origine asiatique à remporter ce prix prestigieux. Ce qui en fait une récompense également historique donc. Un vent de renouveau qui fait du bien, surtout après les polémiques autour du manque de diversité dans l'association de la presse étrangère à Hollywood (HFPA), qui organisent les Golden Globes. Le manque de diversité est d'ailleurs de plus en plus pointé du doigt dans le cinéma, aussi bien aux USA qu'en France, où une pétition avait même été faite pour les César en 2020.

Et puis il faut souligner que Nomadland a gagné face à 2 gros films Netflix : Les Sept de Chicago d'Aaron Sorkin et Mank de David Fincher. En ça, c'est déjà un exploit. Sans oublier que selon Variety, Chloé Zhao, la réalisatrice de Nomadland, aurait obtenu 56 prix au total. Elle devient ainsi la personnalité la plus primée pour un seul et même film. Après avoir décroché le Lion d'or à la Mostra de Venise 2020 et ces 2 récompenses aux Golden Globes 2021, Nomadland est donc en route vers les Oscars 2021.

Qui est Chloé Zhao ?

Mais qui est donc Chloé Zhao ? La la réalisatrice chinoise, née à Pékin, avait déjà fait parler d'elle dans le monde du 7ème art avec 2 films : Les chansons que mes frères m'ont apprises et The Rider. Les chansons que mes frères m'ont apprises avait été présenté au Festival du film de Sundance 2015 puis à la Quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes 2015. Et The Rider avait été remporté le Prix Art Cinema du meilleur film à la Quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes 2017, gagné le Grand prix au Festival du cinéma américain de Deauville 2017, et décroché le Bonnie Award au Film Independent's Spirit Awards.

A noter que le prochain long-métrage de Chloé Zhao devrait aussi faire parler de lui puisqu'il s'agit d'Eternals pour Marvel Studios, avec Angelina Jolie et Salma Hayek.